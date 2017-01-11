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11 Ocak 2017 16:20

Kara gazeteciler ile bir araya geldi

Kara gazeteciler ile bir araya geldi

11 Ocak 2017 16:20

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, gazetecilerin, kamuoyunun dili, kulağı, eli, sesi olduğunu, toplumun haber almasındaki en büyük güç olduğunu söyledi.
Belediye Başkanı Hasan Kara, 10 Ocak çalışan gazeteciler günü nedeniyle basın mensuplarıyla Belediye Konağında bir araya geldi. Kara yaptığı açıklamada, Kilis’in Suriye’den kaynaklı nedenlerden dolayı Kilis’te görev yapan gazetecilerin yoğun bir tempoyla çalıştıklarını ifade ederek, “Bir yandan Suriye’de patlamalar nedeniyle hastanemize gelen yaralıların takibi, bir yandan Suriyelilerin ülkelerinden kaçışları, daha sonra Kilis’e atılan roketler, son olarakta Fırat Kalkanı harekatını takip ediyorlar. Belki bir gazetecinin 30 yılda yaptığı toplam haberleri bu kısa içerisinde yaptınız. Gece gündüz demeden, kar, kış soğuk havalar veya yaz aylarındaki 40 dereceye aşan sıcaklara rağmen saatlerde sınır hattında görev yaptınız, sizleri herkes gibi bende takdir ediyorum. Bu süreç içerisinde Kilis’e yüzlerce yabancı heyet gelip gitti. Bunların takibini de yaptınız. Gerçekten çok zor şartlarda çalıştınız. Bu nedenle tüm gazeteci arkadaşları tebrik ediyorum” dedi.
Kara, kamuoyunun dili, kulağı, eli, sesi olduğunu, toplumun haber almasındaki en büyük güç olduğunu ifade ederek, “ Her zaman gazeteci arkadaşlarımızla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Belediye olarak, Kilis’te asfalt alanında, kaldırım, yol gibi üst yapıların çoğunu bitirdik. 2017 yılında parklarımızda büyük bir çalışma başlatacağız” diye konuştu.



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