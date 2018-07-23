Kara’dan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

Kara, Bu tarih boyunca basının önemli görevler ifa ettiğini belirterek, “Basının, yazılı ve görsel kanallar aracılığıyla yaşadığımız bölge ve dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmamızı, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturması gibi birçok önemli görev ve sorumlulukları üslenmiştir” dedi.

Kara, “Bu da basının değerini bir kat daha artırıyor. Bu nedenle basına dolayısıyla gazetecilere önemli görevler düşüyor. Yaptıkları haberlerde objektif olup, haber kaynağına saygı göstererek hareket ettikleri takdirde basın, güvenilirliğini koruyarak hayatımızda önemli bir yer tutmaya devam edecektir. Toplumu aydınlatan, dünyada yaşanan tüm olayları ve gelişmelerin bizlere aktarılması için, gece gündüz demeden gerekirse hayatlarını tehlikeye atarak büyük çaba sarf eden, her koşulda sorumluluk bilinciyle hareket eden ve bu zor görevi yerine getiren tüm basın mensuplarımızın ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutlar, basın emekçilerine çalışmalarında başarılar dilerim” diye konuştu.