Kara'nın Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis'in ve Türkiye'nin için önemli 2 günü birlikte yad ettiklerini söyledi.

Kara, Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitleri ve gazileri rahmet ve şükranla andıklarını ifade ederek, “İlk olarak 28 Ekim 1918 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 100. Yılı olması vesilesi ile Mustafa Kemal'in Kilis'i onurlandıran o güzel sözlerini tekrar hatırlatmak isterim ‘'İlk ayak bastığım Türk şehrindeki bu uyanıklığa cidden hayran kaldım ve bir daha iman ettim ki, bu millet asla ölmeyecektir. Var olun aziz Kilisliler.' 100. Yıl gururuyla birlikte Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. Yılını kutluyor olmanın büyük coşku ve onurunu yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşı sonrasında bundan 95 yıl önce 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimiz kurulmuştur. Kurtuluş savaşına önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarıyla birlikte Türkiye'nin kaderini değiştirerek, çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin temellerini atmıştır. Cumhuriyet, milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adıdır. Türk Milleti Cumhuriyet ile birlikte vatandaşlık seviyesine ulaşmış, varlığı ve iradesiyle devletin yegane sahibi haline gelmiştir. Şanlı bir tarihe ve büyük bir medeniyet birikimine sahip olan büyük milletimizin, özgürlük ve bağımsızlığının simgesi olan Cumhuriyetimizi büyük bir gurur ve mutlulukla kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet ve şükranla anıyorum” diye konuştu.