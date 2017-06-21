Kara’nın Kadir Gecesini kutladı

Belediye Başkanı Hasan Kara, Kadir Gecesinin Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu ve mübarek bir gece olduğunu belirtti.

Kara, Kadir Gecesinin güzelliklere vesile olmasını dileyerek, “Kadir Gecesi, kulun Allah’a yakın olduğu gecelerin en önemlisidir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.), faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak bu geceyi güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir. Bizler de Kilis ve ülkemiz için, insanlık için korku, endişe, ümitsizlik ve acı veren, her türlü şiddet, terör ve savaşın sona ermesi, bunların yerine adalet, sevgi, barış ve hoşgörünün alması için dua edelim. Kadir Gecesi’nde bütün insanların günahlardan uzaklaşarak tövbelerinin kabul edilmesini ailemiz, milletimiz ve ülkemiz için güzelliklere vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim" dedi.