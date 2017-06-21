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21 Haziran 2017 17:05

Kara’nın Kadir Gecesini kutladı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, yayımladığı mesajla tüm İslam Aleminin Kadir Gecesini kutladı.

Kara’nın Kadir Gecesini kutladı

21 Haziran 2017 17:05


Belediye Başkanı Hasan Kara, Kadir Gecesinin Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu ve mübarek bir gece olduğunu belirtti.


Kara, Kadir Gecesinin güzelliklere vesile olmasını dileyerek, “Kadir Gecesi, kulun Allah’a yakın olduğu gecelerin en önemlisidir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.), faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak bu geceyi güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir. Bizler de Kilis ve ülkemiz için, insanlık için korku, endişe, ümitsizlik ve acı veren, her türlü şiddet, terör ve savaşın sona ermesi, bunların yerine adalet, sevgi, barış ve hoşgörünün alması için dua edelim. Kadir Gecesi’nde bütün insanların günahlardan uzaklaşarak tövbelerinin kabul edilmesini ailemiz, milletimiz ve ülkemiz için güzelliklere vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim" dedi.




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