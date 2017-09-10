Belediye Başkanı Hasan Kara, eşi Av. Gülsen Kara ile belediye birim müdürleriyle birlikte Resul Osman Mesire alanında incelemelerde bulundu.

Oyun guruplarının montajlarını inceleyen Başkan Kara, Resul Osman Mesire alanında karsız kayak pisti ve hava bisikleti oyun gruplarının montaj çalışmalarını yerinde incelediğini ifade ederek, “ 10 gün içinde halkımızın hizmetine sunacağımız. Bu oyun grupları Mesire Alanımız için ayrı bir cazibe oluşturacaktır. Ayrıca yapılacak düzenlemeleri ve eksikliklerde yerinde değerlendirdik. Şimdiden hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Kara, karsız kayak pistinden kaydıktan sonra hava bisikleti oyun gruplarına binerek test yaptı.