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Kaymakam ile belediye başkanı okulları gezdi

Kilis’in Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman ile Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Okulları gezerek öğrenciler ile bir araya geldi.

Kilis'in Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman ile Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Okulları gezerek öğrenciler ile bir araya geldi.


Kaymakam Kadir Duman, Belediye Başkanı Süleyman Şimşek ve ilgili daire amirleri 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının başlaması nedeniyle okulları ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi. Başkan Şimşek, Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman ile birlikte okulların eğitime başlaması nedeniyle ziyaretlerde bulunduklarını ifade ederek, “Bilindiği üzere Kaymakamımız Kadir Duman yeni göreve başladı. Beraber okulları ziyaret ederek, öğrencilerimizle bir araya geldik. Çocuklarımıza, öğretmenlerimize, velilerimize ve bütün eğitim camiasına 2018- 2019 eğitim öğretim yılının sağlıklı, başarılı ve huzur dolu geçmesini dilerim” diye konuştu.

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