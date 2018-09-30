KESOB Başkanı Memiler'den esnaf çağrsı

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, Türkiye'nin ekonomik anlamda zor günlerden geçtiğini belirterek, bu süreçte bölgenin can damarlarından biri olan küçük esnafa sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

KESOB Başkanı Şevket Memiler, Son günlerde ekonomik zorluklar yaşayan Türkiye'nin kur artışları yüzünden zor günler geçirdiğini hatırlatarak, esnafa sahip çıkılması çağrısında bulundu. Küçük esnafın hem ülke hem bölge hem de ülke ekonomisinin önemli olduğunu vurgulayan Memiler, "Ülkedeki kur artışları fırsat bilen bazı ulusal firmalar ile AVM'ler ise kur artışını bahane ederek fahiş fiyat artırımlarına gitmektedirler. Üzüntü ile takip ettiğimiz bu gelişmelere devletimizin gerekli müdahalede bulunacağına olan inancımız tamdır. Öte yandan, esnafımız bu zor günlerde dik duruşunu korumaktadır. AVM'ler ellerindeki ürüne anlık olarak zam yapıp kur farkını vatandaşa yansıtırken, esnafımız elindeki ürünü aldığı fiyatın üzerine koyduğu cüzi bir kar payı ile satmakta ve toptancıdan zamlı ürün alana kadar zam yapmayıp fırsat avcılığına yanaşmamaktadır. Esnafımızın ürün çeşitliliği içerisinde ağırlıklı olarak yerli ürünlerin bulunması da döviz çıkışının önüne geçildiği için alışverişlerde esnafımızın tercih edilmesi gerektiren bir başka önemli husustur. Büyük sermaye sahipleri servetlerine servet katmak için her türlü duygudan arınıp gözlerini vatandaşın cebindeki paraya dikerken, esnafımız bu milletin en önemli dinamiklerinden biri olduğunu ortaya koymaktadır. O halde, halkımızdan beklentimiz bellidir. Zor günlerde milli parasına sahip çıkan, yeri gelip tankın önüne yatan esnafımıza sahip çıkılmalı ve destek verilmelidir. Ulusal marketlerin raflarına göz gezdirip notlar aldığımızda aynı ürünleri esnafımızın daha makul fiyatlara sattığı gözlemlenmiştir. Yerel esnafımız gözünü para hırsı bürümemiş insanlardan oluşmaktadır ve ticaretleri tamamen helal lokma üzerine kuruludur. Halkımızdan ricamız alışverişlerinde ağırlığı yerel esnafımıza vermeleri ve yeri gelip çocuğunu, yeri gelip evinin anahtarını güvendiği esnafımıza destek olmalarıdır. Bu vesile tüm esnafımızı ve halkımızı samimi duygularım ile selamlıyor, aziz milletimize esenlikler diliyorum” diye konuştu.