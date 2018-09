KESOB Başkanı Memiler'den kayıt dışı çalışanlarla mücadele çağrısı

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler son yıllarda Kilis'te artan kayıt dışı çalışan esnaf ile ilgili mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

KESOB Başkanı Şevket Memiler, Kilis Belediyesini göreve çağırdığını ifade ederek, "Kayıt dışı esnafın hem ülke ekonomisine hemde Kilis'te kayıtlı olarak çalışıp ülkesine karşı sorumluluklarını yerine getiren esnaf için büyük bir sorundur. Şimdiye kadar her platformda defalarca dile getirdiğimiz ve çözülecek sözünü aldığımız kayıt dışı çalışan esnaflarla ilgili somut bir adım atılmaması katlanılacak bir durum değildir. Bir tarafta tamamen legal bir şekilde vergisini, sigortasını yatıran bir esnaf var iken diğer tarafta bu sorumluluklardan kaçınan şahıslar yer almaktadır, bu duruma daha nereye kadar seyirci kalacağız? Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün denetimleri sıklaştırması ve gereken işlemleri bir an önce yapması için önünde engel mi vardır. KESOB olarak beklentimiz kayıt dışı ile mücadele edilmesi ve kayıtlı olarak iş yerlerini çalıştıran esnaf kardeşlerimizin diğerleri ile aynı şartlarda ticaret yapmasının önünün açılmasıdır. Bu amaçla yapılacak olan her türlü çalışmaya birliğimiz tam destek vermeye hazırdır” dedi.

Şevket Memiler, Kilis'in yerli ve milli esnafı imtiyaz beklerken, beklenen imtiyazı bu duruma sessiz kalarak başkalarına göstermek hem vicdana hemde insanlığa aykırı olduğunu vurguladı.

Memiler, "Bu konunun bir beklenen netice alınana kadar ısrarla takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilmesini rica ederim. Bu vesile ile başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Ahilik Haftasını kutluyor, bu hafta vesilesiyle gerçekleştirilecek etkinliklerin hayırlar getirmesini diliyorum. Ahilik, ticari ve sosyal hayatta güzel ahlak, doğruluk, alçak gönüllülük, kardeşlik, yardımseverlik, herkesin kendi sanatında yükselmesi ve gelişmesi gibi değerleri esas alan köklü bir müessesedir. Ahilik, meslek örgütü olmasının yanında manevi bir terbiye ocağıdır. Esnaf ve sanatkarlığı ahlaki değerlerle harmanlayan, mesleki ilkelerle süsleyen ahilik kültürü Aziz Milletimizin geçmişinde ticari ve toplumsal hayatın tanziminde çok önemli görevler ifa etmiştir" diye konuştu.