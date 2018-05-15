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15 Mayıs 2018 15:56

KESOB Başkanlığına Memiler seçildi

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanlığına Şevket Memiler seçildi.

KESOB Başkanlığına Memiler seçildi

15 Mayıs 2018 15:56


Resul Osman Mesire alanındaki Dağ Restaurantta gerçekleştirilen KESOB Olağan kongeresine tek liste olarak giren Kasaplar ve Kebapçılar Odası Başkanı Şevket Memiler, seçime katılan üyelerin tamamının oyunu alarak, KESOB Başkanlığı görevine getirildi.


Şevket Memiler’in yönetim kurulu şu isimlerden oluştu, Mehmet Arslan, Hasan Tatar, Mehmet Temur ve Mehmet Nur Korkmaz, Denetim Kurulu üyeliklerine, Zafer Bilik, Abdulgani Yorulmaz, Tahsin Ustabaş, Disiplin Kurulu Mehmet Kepekçi, Sudullah Büyükköşer, M.Turan Çürük.


KESOB Olağan kongresine- Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, daire amir ve müdürleri ile çevre illerden oda ve birlik başkanları katıldı.




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