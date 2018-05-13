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13 Mayıs 2018 15:41

KESOB Genel Kuruluna TESK Genel Başkanı Palandöken katılacak

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ömer Sevengül, 15 Mayıs tarihinde yapılacak KESOB Genel Kuruluna, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in katılacağını söyledi.

KESOB Genel Kuruluna TESK Genel Başkanı Palandöken katılacak

13 Mayıs 2018 15:41


KESOB Başkanı Ömer Sevengül, yaptığı açıklamada, KESOB genel kurulunda aday olmayacağını ifade ederek, “15 Mayıs Salı günü yapılacak olan KESOB genel kuruluna TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ’da katılacak. 3.5 yıldır başkanlığını yürüttüğüm KESOB başkanlığına aday olmayacağımı daha önce açıklamıştım. Aday olacak olan Kasaplar Odası Başkanı Şevket Memiler’i başarılar diliyorum. Görev yaptığı süre zarfında bizlere destek veren esnaflarımıza, oda başkanları ile yönetim kurulu üyelerine ve Kilis halkına teşekkür ediyorum. Gerçekten Kilis zor günler geçirdi. Terör örgütü DEAŞ ile PKKK/PYD’nın füzeli saldırısı sonucu esnafımız ve Kilis insanı mağduriyetler çekti. Şuan Alllah’a şükür devletimizin ve askerimizin yaptığı Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Hareketi ile Kilis’e huzur geldi. Görev sürem boyunca bana destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.




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