KESOB Mücbir sebeple ertelenen borçların silinmesini istiyor

KESOB Başkanı Şevket Memiler, Vatan toprağının ayrılmaz bir parçası olan Kilis’in bildiğiniz gibi 2016 yılının ocak ayında başlayan hain saldırılar neticesinde ağır yara aldığını ifade ederek, “ Güvenlik sorunumuz savaş sanatının en güzide sanatçıları olan kahraman Mehmetçiklerimizin göstermiş olduğu irade ile son bulmuş, devletimiz kendine meydan okuma cüretinde bulunan ulusal güçlerin taşeron örgütlerini sınırlarımızdan uzaklaştırarak şehrimiz için huzur ve güven ortamı oluşmasını sağlamıştır. Geride bıraktığımız bu zorluk süreçte vatan için canını hiç düşünmeden feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor ve aziz hatıraları karşısında saygıyla eğiliyorum.Şehrimiz için güvenlik sorunu her ne kadar ortadan kaldırılmış olsa da ekonomik sorunlar varlığını sürdürmektedir. Geride kalan süreci göz önüne alacak olursak şehrimizde yaşanan kaos sonrası toparlanmanın kısa vadede mümkün olmayacağı ortadadır. Her ne kadar devletimiz borç ertelemeleri, KOSGEP kredileri ve İŞ-KUR programları ile Kilis ekonomisini ayakta tutmaya çalışsa da, yaklaşan 31 Temmuz 2018 tarihinde mücbir sebebin sona erecek olması temsilcisi bulunduğum Kilis esnafı için felaket senaryosu olarak önümüze çıkmaktadır. Vergi ve SGK ödemelerinin akıbeti konusunda devletimizden olumlu bir adım beklemekteyiz. Devletimiz güçlüdür ve bir defaya mahsus olmak üzere bu borçların silinmesi Kilis esnafı için kurtarıcı bir hamle olacaktır. Esnafımız zor günler geçirmiş, çeşitli ekonomik badirelerle boğuşmak zorunda kalmıştır”dedi.

Memiler, “ Kilis, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında milli duruşu ile bu imtiyazı fazlası hak etmiştir. Ortaya çıkan rakam devletimizi zor duruma düşürmeyecek bir rakamdır. Şayet silinme durumu mümkün değilse yeni bir ertelemeye ihtiyacımız olduğu aşikardır. Alacakların bir süre daha ertelenmesi ve daha sonra uzun vadeler halinde faizsiz bir şekilde taksitlendirilip tahsil edilmesi en büyük beklentimiz olacaktır. Yeni bir ekonomik bunalım yaşamak istemeyen esnafımızın genel olarak beklentisi bu yöndedir.Bu konuda atılacak her adımı ve yapılacak her çalışmayı desteklemeye hazır olduğumu belirtmek istiyorum. Gerekiyorsa şehrimizin siyasi iradesi ile birlikte Ankara’da yapılacak her görüşmeye esnafımızın sesi olmak için katılmaya hazırım. Kilis esnafının en zor anda bile devletine sahip çıkması göz önüne alınmalı ve aynı hassasiyet esnafımız içinde gösterilmelidir. Bu konuda devletimizin Kilis esnafını çaresiz bırakmayacağına olan inancım tamdır” diye konuştu.