Kilis AK Parti’den ortak basın açıklaması

Başkan Kara, Milletvekili Dülger ile Milletvekili adayı Dal, yaptığı ortak açıklamada, "Kilis’e hizmet etmeyi, Kilis’i kalkındırmayı, güçlü ve sağlam temeller üzerine bir gelecek inşa etmeyi en büyük misyon edinen partimiz laf değil icraat üretmeye devam etmektedir. Ne hazindir ki, bu şehir için tek bir fikri olmayan, tek bir katkısı olmayanlar, bizler icraat üretmeye devam ettikçe fitne tohumlarını toplumumuz üzerine daha sık saçmaya başlamışlardır.Yeni yapılacak olan devlet hastanesi konusunda akıl almaz tavırlarla halkımız ile aramızı açacaklarını sananlar, hastanemizin imza töreni sonrası büyük bir sessizlik içerisine girmiştir. Yeni devlet hastanesinin şehrimize hayırlı olmasını dileme zahmetinde bulunmayan bu zihniyetin farklı projeleri, farklı planları bulunmaktadır. Madem hastaneyi yaptılar o halde başka yerden saldırmalıyız diyerek yeni fitnelerini medya vasıtasıyla servis etme gayreti içerisinde bulunanları hayret ve üzüntü ile takip etmekteyiz” denildi.

Açıklama şöyle sürdü, “ Neymiş? Polatli-Şahinbey OSB Hatay’a yapılacakmış, Kilis’ten vazgeçilmiş. Hastane konusunda tam bir çöküş yaşayan bu zihniyetin yeni umudu Polateli-Şahinbey OSB olmuştur. Başarıya giden yolda her şey mubah anlayışını genel siyasetlerine hakim kılan bu zihniyetin memleket diye bir derdinin olmadığı ortada değil midir?. Polateli-Şahinbey OSB, Kilis’in geleceğidir, umududur, baharıdır. Bizler tüm gücümüzle bu devasa projeyi hayata geçirmeye, bürokratik işlemleri hızlandırarak biran evvel Kilis’e bahar getirmeye çalıştıkça, Kilis’e zifiri karanlığı reva görenler umarsızca üstümüze gelmektedir. Bilinmelidir ki, Polateli-Şahinbey OSB Kilis’e yapılacaktır. Kilis bu proje ile birlikte bölgenin parlayan yıldızı olacaktır. Bu projeyi hayata geçirecek iradeye, inanca, imkana sahip olduğumuzu mantık ilminin zirve yaptığı Kilis halkı çok iyi bilmektedir. Ne konuşurlarsa konuşsunlar, ‘Onlar Konuşacak Ak Parti Yapacaktır’ Aziz hemşehrilerimizin bu tür safsatalara itibar etmeyeceğine olan inancımız tamdır. Kilis halkının 24 Haziran’da vereceği desteğe layık olmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.