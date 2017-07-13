Kilis askeri konteynerdeki yangın söndürüldü

kilometresinde bulunan askerlerin barındığı konteynerde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü.

Kilis-Gaziantep karayolu 15’inci kilometresinde Organize Sanayi Bölgesine 2 kilometre mesafedeki geçici konteyner kentte kalan askerlerin barındığı konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında mühimmatlar patlamaya başlamış, Kilis-Gaziantep karayolu trafiğe kapatılmıştdı. Olay yerine çok sayıda ambulans, arama kurtarma ekipleri, itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Alevlere orman işletmesine ait yangın helikopterin yanı sıra, Orman işletmesine ait itfaiye araçları,Kilis, Gaziantep ve Hatay’dan gelen itfaiye araçları ile TSK’ya ait işmakineleri tarafından müdahale edilirken yangının söndürüldüğü öğrenildi. Gaziantep Valiliği ise soğutma çalışmalarının süren yangında 10 askerin dumandan etkilendiğini belirttiği yazılı açıklamada, "Kilis-Gaziantep karayolunun 15 inci kilometresinde askeri birliğin barınma merkezinde yangın çıkmış, yangın rüzgarın etkisi ile mühimmatın bulunduğu depoya sıçrayarak patlamaya ve yangının büyümesine yol açmıştır. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Dumandan hafif derecede etkilenen 10 askerimiz Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, Kilis ve Gaziantep İtfaiye ekiplerince söndürme ve soğutma çalışmalarına başlanmıştır" denildi.