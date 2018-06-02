Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis milletvekili adayları Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, AK Parti Kilis İl Başkan Vekili Mehmet Canarslan ve beraberindekiler yapımı tamamlanan ve 175 bin kişinin atık suyunu arıtacak olan tesisi gezdi. Tesis ve çalışmalar hakkında etkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Kara, yaptığı açıklamada tesislerin Kilis’in ve dünyanın geleceği açısından hayati önem taşıdığını anlatarak, "Dünyamızın en büyük problemi kirlenmek, savaşlarla kirlenen bir dünya var. Atıklarla kirlenin bir dünya var. En azından biz üzerimize düşeni yaparak, atıklarla dünyayı kirletmemeye çalışıyoruz. Kilis’te bir tabir var, ‘Verin gitsin Suriye’ye’ bu topraklar, Suriye’de de olsa, Türkiye’de de olsa, dünyanın her hangi bir yerinde de olsa kirlenmesini istemiyoruz. Gelecek, nesillerin daha temiz bir dünyada daha temiz bir şehirde yaşamasını istiyoruz. Bende önceki belediye başkanımız zamanında ilk bölümü yapılmıştı. Açılışı bana nasip oldu. 2014 yılında açılışını yaptığımız, yaptığımız zaman kapasitesinin dolma aşamasındaydı. Hızlı bir şekilde girişimlerde bulunduk., ikinci kapasite için uğraştık. Bugün ikinci kapasite bitti” dedi.

Kara, tesisin Pazartesi günü Ankara’da saat 12:00’de Çevre Şehircilik Bakanlığı Toplu Açılış töreni ile hizmete gireceğini ifade ederek, açılış kurdelesinin de Başbaka Binali Yıldırım tarafından kesileceğini kaydetti.

Belediye Başkanı Kara, tesis ile ilgili ise "Daha modern, daha çevreci bir tesis yaptık. Daha önceki tesisimiz 110 bin kişilik bir kapasite vardı, şimdi ise 175 bin kişiye çıktı. Çık kısa süre içerisinde bitirildi. Bu tesisin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.