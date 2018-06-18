Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara eleştirilere cevap verdi

Belediye Başkanı Kara, Kilisliler 24 Haziran günü Kilis’te Ak Partinin elde edeceği yeni bir zaferin daha arifesinde olduklarını ifade ederek, "Vakit kısalmakta, ülkemiz, şehrimiz ve gönül coğrafyamız için hayırlı olacağına inandığımız yeni bir adım milletimizin iradesi ile atılmaktadır. Sizlerin desteği ile devletimiz yeni başkanlık sistemi sayesinde güçlü bir yön kazanacaktır. Aziz milletimizi boğmak ve yok etmek isteyenler sonu hüsran dolu bir yola girdiklerini anlayacaktır. Büyük gemilerin büyük kaptanları olur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan büyük bir kaptan olarak bu büyük gemiyi güvenli sularda tutmaya devam edecek, bizleri tarihten silmek isteyenler hayallerinden uyanıp gerçeklerle yüzleşecektir. Türkiye, daha büyük bir devlet olma yolunda emin adımlarla ilerlerken Kilis’te bu büyümenin önemli bir parçası olmaya devam edecektir. Her ne kadar son günlerde özellikle şahsım hedef alınarak bu büyük davayı zedeleyeceği açıklamalar birbiri ardına gelmeye devam etse de, halkımız gerçekleri bilmekte ve bu söylemlere itibar etmemektedir.Kilis için mantık kuralları içerisinde kabul edilebilir tek bir projesi olmayanlar projelerimizi itibarsızlaştırma çabası içerisine girmişlerdir. Kilis’te bir tek çakılı çivisi olmayanlar Kilis’e gerçeklik payı olmayan şeyler vaat etmektedirler. Sorsanız, her biri Kilis’i şaha kaldırmaya hazırdır. Fakat nasıl yapacaklarını sorduğunuzda size verecek cevapları yoktur. Bizlerin milletimize hizmet etmenin dışında işlere ayıracak vaktimiz olmasa da, sessiz kalmanın bizleri sevenleri üzdüğünün farkındayız. O nedenle bazı konulara açıklık getirmek zaruri bir hal almıştır.Bir hastane yapmayı başaramadınız diyenler bu şehre bir sağlık ocağı yapmış mıdır? Düzeltiyorum, bir hasta sedyesi alınmasına vesile olmuş mudur? Sizlere kısa süre önce imzaların atıldığı müjdesini verdiğimiz yeni devlet hastanemiz şehrimizin en az 50 yıllık hastane ihtiyacını fazlası ile karşılayacaktır. Yapım maliyeti Avrupa Birliği tarafından karşılanacak olması bazı gecikmelere yol açmış ve bu gecikme bize mal edilmeye çalışılmıştır. ’Bu hastaneyi Avrupa yapıyor’ diyenler, Avrupalıların bir sabah uyanıp ’hadi Kilis’e hastane yapalım’ dediğini mi zannetmektedir? Bu hastane için uzun uğraşlar verilmiş ve şehrimize kazandırılmıştır. 520 yataklı, 47 milyon Euro’ya yapılacak olan ve 3 bin 500 kişinin görev yapacağı yeni hastanemiz hayırlı olsun” dedi.

İşKUR eleştirilerine de cevap

Belediye Başkanı Hasan Kara, İŞKUR ile ilgili eleştirilere de cevap vererek, "’İŞKUR kapılarında halkımızı iş sıralarına soktunuz diyenler Kilis’te kaç kişiyi istihdam etmiştir? Siz İŞ-KUR kapısına baktınız zaman zavallı insanlar görüyor olabilirsiniz. Bizler o kapıda bekleyen insanlara baktığımız zaman devletin yardım elini tutmak için bekleyen onurlu insanlar görüyoruz. Kilis, zor günler geçirmektedir ve bu zor günlerde Hükümetimiz Kilis’te olanlara seyirci kalmayarak bazı kararlar almıştır. Bu kararların başında Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi hayata geçirilene kadar geçen sürede istihdamı arttırmak için İŞ-KUR projeleri yer almaktadır. İŞKUR Toplum Yararına Programlar devletin Kilis halkına uzattığı yardım elidir, bu el şefkatlidir, bu el merhametlidir, bu el güçlüdür, bu el adaletlidir. Keşke orada devletin uzattığı yardım elini tutmak için bekleyen insanların elinden sizde bizimle birlikte tutsaydınız. Bayramdan önce 3 bin 250 Kilisli bu yardım elini tuttu, yeni alımlar çok yakında devam edecek ve en az 55 bin kişinin istihdam edileceği Polateli-Şahinbey hayalimiz gerçek olana kadar devlet bu eli Kilis halkına uzatmaya devam edecektir, hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Öncüpınar Gümrük kapısı iddiaları

Hasan Kara, Öncüpınar sınır kapısının kapatıldığı yönündeki iddialar hakkında ise, "Gümrük kapımız bu şehrin en önemli atardamarlarından biridir. Gümrük kapımızın geliştirilmesi için yeni projelerimiz hazırlanmıştır ve gümrük kapımızın kapasitesi arttırılarak çalışmaya devam edecektir. Öncüpınar Gümrük Kapısının kapatıldığını veya başka şehirlere yeni kapılar açılarak etkisizleştirileceğini söyleyenlere itibar etmeyiniz. Suriye’de başlayan iç savaş artık bitmek üzeredir ve yeni dönemde Türkiye-Suriye hattının en önemli kapısı Öncüpınar Gümrük kapısı olacaktır. Karanlık ittifakın Kilis ayağında ki bir zat şahsımı ve muhterem annemi hedef alarak ağır söylemlerde bulunmuştur ve yargı önünde hesap vermek için beklemektedir. Televizyon ekranlarında ismimi hedef alan bir başka zat ise 15 Temmuz gecesini hatırlatarak bu vatan için can vermeyi en büyük şeref sayan şahsımı korkaklıkla suçlamaktadır. 15 Temmuz gecesi ben, bu şehrin valisi, emniyet müdürü ve beraberimizde ki arkadaşlarımız ile birlikte belediyemize ait bir tesiste gerekirse sabaha kadar çatışıp şehit olma planları yapıyorduk, sokağa çık çağrısı beklemeden biz belediyemizin araçlarını hainlerin geçebileceği tüm yollara çıkardık ve her türlü hazırlığımızı yaptık. Merak etmekte ve öğrenmek istemekteyiz, bugün şehrimizde milletvekilliği için aday olan arkadaşlarımız neredeydiler ve ne yapmaktaydılar? Bizlerin milliyetçilik kavramı bu milleti huzurunu ve güvenliğini temin edip bu millete gece gündüz hizmet etmektir. Sizin milliyetçilik kavramınız şahsiyetli ve vatanperver bir insanın şahsiyetini hedef almak mıdır" ifadelerini kullandı.

"Desteğe ihtiyacımız var"

16 yıl önce Türkiye’nin kaderi değiştiğini ifa eden Kara, ülkeyi ve bölgeyi daha da ileri taşımak için bölge insanın desteğine ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, "Ak Parti bu ülkede hayal bile edilemeyen bir çok projeyi hayata geçirerek ülkemize yeniden ulusal arenada büyük bir itibar sağladı. Halkımızın umutlarının bittiği, yarınlarından korktuğu bir dönemde ortaya çıkan Ak Parti, artık insanımıza umut vermekte ve yarınlara güvenle bakmasını sağlamaktadır. Siz destek verdiniz biz yaptık ve yapmaya devam etmekteyiz. Şehrimizin bazı sorunları olduğu doğrudur, fakat bu sorunları giderecek olan birikim, edinim ve güç yine Ak Parti’dedir. Bu şehri 16 yıl önceden çok daha ileriye taşıdık ve daha ilerisi için yeniden desteğinize ihtiyacımız var. 24 Haziran günü, tek sermayeleri saldırgan tutumları olup bu şehre verecek hiçbir şeyi olmayanlara itibar etmeyeceğiniz olan inancımız tamdır. Yeni bir döneme hep birlikte girmekteyiz ve bu dönem sizlere söz veriyoruz ki Kilis’in altın dönemi olacaktır. Sizleri en derin duygularım ile selamlıyor, vereceğimiz destek için şimdiden teşekkür ediyorum” diye konuştu.