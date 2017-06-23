Kilis Belediyeden gelenekleri yaşatma etkinlikleri

Kilis Belediyesi Meslek Edindirme merkezinde çalışan bayanlar tarafından yapılan fıstıklı ve cevizli gerebiç dağıtımı yapıldı. Meslek Edindirme Merkezlerindeki görevli olan bayan personeller yaptıkları gerebiçleri kapı kapı dolaşılarak özellikle artık yapamayacak kadar yaşlanan ama geleneklerini yaşatmak isteyen yaşlılara ikram ediliyor.

Evlerde hazırlanıp mahallelerdeki odun fırınlarında pişen ve Kilis’e özgü bir bayram lezzeti olan gerebiç, halen Ramazan Bayramında misafirlere yapılan ikram ediliyor. Belediye Meslek Edindirme Merkezi personelleri bu çalışmayı yaparken büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek bu fırsatı tanıyan Belediye Başkanı Hasan Kara’ya teşekkür ettiler