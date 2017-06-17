Kilis Belediyesi 10 bin kişilik iftar verecek

Belediye Başkanı Hasan Kara, Resul Osman Dağı mesire alanında Orman ve Su Bakanı Veysel Eroğlu’nun katılımı ile 10 bin kişiye iftar vereceklerini belirterek, “Salı günü vereceğimiz iftar programına tüm Kilis halkını davet ediyorum. İlk başta iftar yemeğini 5 bin kişi planladıklarını ancak katılımın yüksek olacağını tahmin ettiğimiz için 10 bin kişiye çıkardık. Profesyonel bir firma ile anlaştık. 10 bin kişiye iftar vaktinde aynı anda servis yapılacak. Yemek ve servis konusunda bir sıkıntımız olmayacak. Resul Osman Dağı mesire bu hale gelmesinde sayın Orman ve Su Bakanı Veysel Eroğlu’nun büyük katkısı var. Bu yıl içerisindeki yapılacak yatırımlar ile birlikte 14 milyon TL harcanacak. Sayın bakanımıza Kilis halkı adına teşekkür ediyorum. Buradan Kilislilere sesleniyorum. Eşleri ve çocuklarını alarak iftara gelsinler, organizasyonda hiçbir sıkıntı yok. Masalara kutu içerisinde iftarlıklar ve su ile birlikte aynı anda dağılacak. Her türlü olasılığı düşünerek program yaptık” dedi.