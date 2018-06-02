Kilis Belediyesi, yeni hizmet binasına bu yıl içerisinde taşınıyor

Yapımı son hızla devem eden yeni belediye binasında Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis milletvekili adayları Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, AK Parti Kilis İl Başkan Vekili Mehmet Canarslan ve beraberindekiler incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Hasan Kara, yetkililerden bilgi alarak, yeni belediye hizmet binasının 15 bin metre kare kapalı alanı bulunduğunu ifade ederek, “Kilis’in değil, bu bölgenin en akıllı binası olacak. Kilis’e yakışır bir bina olacak. Kilis insanına daha modern, iyi Avrupa standartlarında hizmet vereceğiz. Değişimi biz çiçeklerde, parklarda, kaldırımlarda, asfaltta yapmıyoruz. Bir yandan da belediye çalışanlarının daha iyi hizmet vermesi için çalışıyoruz. Bir evin güçlü olabilmesi için çocuğun sağlıklı olması için, annenin, babanın güçlü ve sağlıklı olması lazım. Türkiye’nin de güçlü olması için güçlü cumhurbaşkanı, güçlü meclis, güçlü ekonomi, güçlü hükümet ve güzlü millet bir araya gelince güçlü millet oluyor. Aynı şey belediye içinde geçerli, bir yandan sosyal faaliyetleri, bir yandan yatırım faaliyetleri, bir yandan da kendi binası olmak üzere her şeyi güçyü ve iyi olduğu takdirde, bir güzellik ortaya çıkıyor” dedi.

Başkan Kara, yeni belediye binasında yapıldığı alanda 246 zeytin ağacı bulunduğunu, bir tanesi heba bile etmediklerini Gaziantep ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden ağaç çökücü araçlar ile çıkartılarak yeniden dikildiğini sözlerine ekledi.