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18 Eylül 2017 16:33

Kilis Belediyesi yeni hizmet binasının sözleşmesi yapıldı

Kilis Belediyesi tarafından ihalesi yapılan 22 milyon 519 bin TL’ye mal olacak yeni Belediye hizmet binasının sözleşmesi yapıldı.

Kilis Belediyesi yeni hizmet binasının sözleşmesi yapıldı

18 Eylül 2017 16:33


Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen sözleşme törenine Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Eryılmaz, Cuma Özdemir, Ahmet Polat, Belediye meclis üyeleri ile belediye birim müdürleri katıldı. Belediye Başkanı Hasan Kara, yaptığı konuşmada, yeni belediye binasının akıllı bina olacağını ifade ederek, “3.5 yılda büyük mesafeler aldık. Eski binamız Kilis’e yakışmayan, özürlülerin girmesi imkansız yaşlıların dahi zorlandığı bir binadır. Belediyenin temel hizmetleri açısından vatandaşları karşılayıp bir çay ikram etme şansımız yok. Belediyemizin ihalesi yapıldı. Yeni belediye Fidanlılığın orada olacak. 10 bin metra karelik yeni belediye binamızın belediye hizmet taban alanı 2 bin 500 metrekaredir. 7 bin 500 metrekarelik alanda vatandaşlarımızın rahatlığı düşünülerek açık alını 92 araçlık otoparkı, sığınağı, arşiv odası olacak. Zemin katta vatandaşlarımıza yönlendirip isteklerini rahatlıkla yerine getirilecek. Vatandaşlar bütün hizmeti zemin katta alacaktır. Üst katlara çıkmalarına gerek kalmayacak. Belediyenin bütün birimleri yeni binada olacak. 22 milyon 519 bin TL’ye mal edildi. 25 firma katıldı. 19 firmadan 5 tanesi kaldı. En düşük firmayı verene ihalesi yapıldı. 2019 yılında seçim var. 2018 yılının sonunda yeni binaya geçmemiz gerekiyor. Firma süreyi beklemeden bitirmesi gerekiyor” dedi.


Daha sonra belediye hizmet binasını alan firme yetkilisi ile Belediye Başkana Hasan Kara arasında sözleşme imzalandı.




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