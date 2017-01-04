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04 Ocak 2017 17:27

Kilis Belediyesinden altyapıya destek

Kilis Belediyesinden altyapıya destek

04 Ocak 2017 17:27

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis Belediyespor altyapısında oynayan 11 ile 17 yaş grubu arasındaki genç sporculara krampon dağıttı.
Krampon dağıtımına ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Polat katıldı. Belediye Başkanı Hasan Kara, yaptığı açıklamada, “Futbolda gösterdikleri başarılarını derslerinde de görmek istiyoruz. Biz istiyoruz ki gerçekten Amatör Spor Kulüplerimiz ve oralarda bu sporu yapan bütün çocuklarımız gençlerimiz geleceğe faydalı olsun, sağlıklı nesiller olarak yetişsin. Türk sporuna da yetişecek nesiller olsun istiyoruz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak, sağlıklı yaşam bilinçli spor yaptırmak hepimizin görevi. Amacımız ve bütün gayretimiz bu yöndedir” dedi.



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