Kilis Belediyesinden bir proje daha

Kilis’in bulunan yardıma muhtaç, engelli ve kimsesiz Türk vatandaşları sokak sokak taranarak tespit ediliyor ve gerekli yardım malzemesinin ulaştırılması için planlamalar yapılıyor.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, "Ulaşmadığımız kimse kalmayacak, yardıma ihtiyaç duyan halkımızın dert ve sıkıntılarını tespit edip elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Ekiplerimiz gece gündüz demeden tarama faaliyetlerini yıl sonuna kadar devam ettirecekler. Gıda bankamızda büyük bir veri tabanı oluşturacağız. Tabir yerindeyse şehrin röntgenini çekip gerekli müdahalelerde bulunacağız” diye konuştu.