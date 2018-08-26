Kilis Belediyespor Şampiyonluk için mücadele edecek

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis Belediyespor sporcuları ile araya gelerek Kurban bayramını kutladı. Şampiyonluk için güçlü bir kadro kurulduğunu belirten Kara, "Kilis Belediyespor olarak bu sezon çok iddialı bir ekip görüntüsü içerisinde olmalıyız. Takımımızın şampiyon olması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak iddialı bir takım kurduk. İnşallah sizlerden bu sezon ciddi anlamda başarı bekliyor takımımızın şampiyon olmasını arzu ediyorum. İnandığınız takdirde başaramayacağınız hiçbir zorluk söz konusu olamaz. Bundan dolayı sizler sahada inanacaksınız ve bizler sizler desteklerimizi vermeye devam edeceğiz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.