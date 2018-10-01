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Kilis Belediyespor Sezona iyi başlayamadı

Bölgesel Amatör Lig’i (BAL) 2’inci gurupta şampiyon olmak için transferler yapan Kilis Belediyespor ligde 2 maçta bir puan alması hayal kırıklığına yol açtı.

Bölgesel Amatör Lig'i (BAL) 2'inci gurupta şampiyon olmak için transferler yapan Kilis Belediyespor ligde 2 maçta bir puan alması hayal kırıklığına yol açtı.


Kilis Belediyespor, Ziraat Türkiye kupasında uzatmalarda Diyarbakır Yolspor'u 3-2, Osmaniyespor FK 2-1 yenerken, Osmanlıspor'a sahasında 4-1 mağlup oldu. Araban Belediyespor'a deplasmanda 2-1 yenilen Kilis Belediyespor, kendi sahasında oynadığı Şanlıurfa 11 Nisanspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde 2 maçta sadece 1 puan alan Kilis Belediyespor'un puan kayıpları taraftarları hüsrana uğrattı. Kilis Belediyesporlu taraftarlar, şampiyonluğa oynamak için çok sayıda futbolcu transfer yapıldığı ifade ederek, “İki maçta 1 puan aldık. İyi futbol oynadığımızı kimse söyleyemez, henüz sezon başı olduğu için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Bu giriş böyle devam ederse, yine hüsran olacaktır” diye konuştu.

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