Kilis Belediyespor’da büyük transfer

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında dünya ikincisi Ahmet Recep Cabaoğlu, dünya dördüncüsü Ahmet Berbay Kurt ve dünya altıncısı Fehime Tuğçenur Kurt’u Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger’in talebi üzerine Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’nın çalışmalarıyla Kilis Belediyespor’a kazandırıldı. Önümüzdeki günlerde Kilis Belediyespor da çalışmalarına başlayacak olan şampiyonlar Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Polat ile bir araya gelerek hem çalışmalar hakkında konuştu. Görüşmede şampiyonlara çeşitli hediyeler de verildi.