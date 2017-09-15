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15 Eylül 2017 14:01

Kilis Belediyespor’da büyük transfer

Kilis Belediyespor da yılın transferi gerçekleştirildi.

Kilis Belediyespor’da büyük transfer

15 Eylül 2017 14:01


Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında dünya ikincisi Ahmet Recep Cabaoğlu, dünya dördüncüsü Ahmet Berbay Kurt ve dünya altıncısı Fehime Tuğçenur Kurt’u Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger’in talebi üzerine Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’nın çalışmalarıyla Kilis Belediyespor’a kazandırıldı. Önümüzdeki günlerde Kilis Belediyespor da çalışmalarına başlayacak olan şampiyonlar Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Polat ile bir araya gelerek hem çalışmalar hakkında konuştu. Görüşmede şampiyonlara çeşitli hediyeler de verildi.




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