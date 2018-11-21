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Kilis çiçek bahçesi olacak

Kilis Belediyesi, serasında yetiştirilen çiçeklerle Kilis’in parkları refüjleri yeşillenmeye devam ediyor.

Kilis Belediyesi, serasında yetiştirilen çiçeklerle Kilis'in parkları refüjleri yeşillenmeye devam ediyor.


Yaz- kış üretime devam eden seramızda 200 bin menekşe üretimi yapılarak şehrin muhtelif yerlerini dikime başlandı.


Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Polat, “Biz Kilis'in yol kenarını, refüjünü, park bahçesini kendi evimizin bahçesi gibi görüp, Kilis'i en güzel bahçe yapmak için çalışıyoruz. 2018 yılı içerisinde 60 bin adet lavanta 2 bin adet oya ve ıhlamur fidanını çeşitli park ve refüjlere diktik. Ekilen çiçeklerin tamamını kendi seramızda yetiştiriyoruz. 750 metrekare kapalı seramızı Belediye Başkanımız Hasan Kara'nın girişimleri sayesinde proje ile şehrimize kazandırdık. Burada çiçeklerin ekimi kadar korunması da önemli, koruma konusunda da Kilis halkına büyük bir görev düşüyor bu konuda vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz” dedi.

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