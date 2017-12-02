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02 Aralık 2017 11:53

Kilis Dünyanın En Kaliteli ve En Lezzetli Zeytinyağı Üretildiği bir yer

Kilis’in önde gelen zeytin üreticilerinden Şerif Mercimek, İlk sıkılan zeytinyağlarının kalitesinin yüksek olduğunu, asit oranın çok düşük dizem seviyesinde olduğunu açıkladı.

Kilis Dünyanın En Kaliteli ve En Lezzetli Zeytinyağı Üretildiği bir yer

02 Aralık 2017 11:53


Mercimek, İlk sıkılan zeytinyağının kaliteli olduğunu ifade ederek, “ Kaliteyi korumak için depolamada krom ve cam kaplar tercih edilmeli. Kaplar iyice doldurulmalı, loş ve serin yerde muhafaza edilmeli. Üreticiler buna dikkat etmelidir. Zeytinyağının tadını ve kalitesini, yöre ikliminden toprağın verimine, zeytinin toplanma şeklinden kullanılan mekanik ezme makinelerinin özelliklerine kadar her şey belirler. Kaliteli zeytinyağı elde etmek için, zeytinlerin hasattan sonra mümkün olan en kısa süre içinde işlenmesi gerekir. Çünkü zeytin bekletilirse fermante olur, bu ise zeytinyağının kalitesinin düşmesine yol açar. Ancak, zeytinin ’bol’ olduğu dönemlerde, bekletilme mecburiyeti de doğabilir. Bu durumda işlemeden bekletilen zeytinler, genellikle 20-30 santim yüksekliğindeki yığınlar şeklinde, iyi havalandırılmış ve serin depolarda saklanır" diye konuştu




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