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Kilis Eğitim-Bir-Sen delege ve temsilcilerini seçti

Eğitim-Bir-Sen Kilis Şubesi, Kasım ayında yapılacak Olağan Kongre’de yönetim organlarını seçecek delegeleri ve ilçe temsilcilerini belirlemek amacıyla delege ve temsilci seçimi gerçekleştirdi.

Eğitim-Bir-Sen Kilis Şubesi, Kasım ayında yapılacak Olağan Kongre'de yönetim organlarını seçecek delegeleri ve ilçe temsilcilerini belirlemek amacıyla delege ve temsilci seçimi gerçekleştirdi.


Hürriyet İlkokulunda yapılan seçimde, daha önceden delegelik başvurusu yapan adaylardan oluşan listede genel kurulda oy kullanacak delegelerin yanında ilçe, üniversite ve kredi yurtlar kurumu temsilcileri de belirlenmiş oldu. Delege seçiminde oy kullanan Teşkilatlanmadan Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı Mustafa Seyrek, sendika olarak şeffaf yönetim ve demokrasiden yana olduklarını, bu isteklerini tüm platformlarda dile getirmenin yanında titizlikle uygulayarak örnek olduklarını, üyelerin büyük ilgi gösterdiği seçim sonucunda seçilen delegelerin, kasım ayında yapılacak olan olağan kongrede şube yönetim, denetim ve disiplin kurullarına üye seçeceklerini ifade etti.


Kilis Eğitim Bir-Sen'in yapmış olduğu delege ve temsilci seçiminin adeta bir demokrasi şöleni havasında gerçekleştiğini ifade eden Şube Başkanı Bekir Şen ise şunları söyledi, “Üyelerimizin yoğun katılım gösterdiği seçim, çok samimi bir ortamda gerçekleşti. Oy kullanmaya gelen, gelemeyen birlikte yol yürüdüğümüz tüm üyelerimize en kalbi teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.


Elbeyli Temsilcisi Şükrü Kaygusuz, Musabeyli Temsilcisi Serdar Karadağ, Polateli Temsilcisi Mustafa Şahin, Üniversite Temsilcisi İbrahim Halil Akbaş ve KYK Temsilcisi Hasan Korkut seçildi.

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