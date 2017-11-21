Kilis Ekonomi Çalıştayı başladı

Kilis Valiliği koordinesinde 7 Aralık Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Konferans salonunda gerçekleştirilen Kilis Ekonomi Çalıştayı’na Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkan Vekili Ahmet Polat, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ömer Sevengül, Kilis Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, dair amir ve müdürleri ile akademisyenler katıldı.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Ekonomi Çalıştayı’na katılan herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, “Sosyal gelişmeler, siyasi gelişmeler ve kalkınmalar ekonomi olmadan olmaz. Bugün dünyanın gelişmiş ülkeleri, hangi alandan bakarsanız bakın, özünde ekonomide belirli bir standardı yakalamış ülkelerdir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti devletinin uluslararası çeşitli densizliklerle beraber düşman gösterilmesinin Türkiye’nin ekonomik olarak, gelişmekte olmasının rolü vardır” dedi.

Ekonominin Kilis için önemli olduğunu ifade eden Rektör Karacoşkun, “Hakikaten üzüntü içerisindeyim ekili alanlarımız berbat, zaten insanlar geçimini buralardan sağlayamıyorlar. Var olan da gitti gidiyor. Esnafımız hakikaten zor durumda, buna ne yapabiliriz kafa yormamız gerekiyor. Bir şeyi yapabilmek iççin önce kafa yormak gerekiyor. Sistem belirlemek, yol belirlemek lazım, sonra siyaseten yapılması gerekenleri için harekete geçmek gerekiyor. Biz akademi olarak, üniversite olarak katkı sunmak üzere bu çalıştayın bir parçasıyız.”

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, çalıştaya emek veren herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, “İpekyolu Kalkınma Ajansı, GAP idaresi başkanlığımız üniversitemiz bu konudaki teknik bilgilerini çalışmalar ile ortaya koyacaklar. Bizlerin arzusu şu, sadece bir çalıştay yapalım, belirli konuları konuşalım, değil, 3-4 tane de olsa ne yapacağımızı gösteren bir iş planı çıkması lazım, meseleleri birlikte konuşabilmek, iç rahatlığıyla kendi konusuyla, aktarması katkıdır. Diğer taraftan 3-5 başlıkta olsa güzel bir iş planı çıkması beklediğim sonuçlardandır. Hep birlikte çalışırsak uygulana birliği daha fazla olacaktır. Biz onların üzerilerinde icra planları yaparız. Buralardan gelen talepler hükümet tarafından uygulanabilirliğini gördüğü zaman ayağı yere basar projeleri ortaya koyabilir. Çalıştay sonucunda çıkanlar üzerine neler yapabiliriz. Bunları konuşmamız gerekir" dedi.

Kilis’’in ekonomisinin tarım ve ticarete dayalı olduğunu ifade eden Vali Tekinarslan, “Dış ticaret üzerinde iyi bir deneyimimiz var. Biz bu günlerde bu deneyimimizi Suriye ile özellikle Fırat kalkanı sahasında ticaretin gelişmesine aktarmamız gerekiyor. Elimizdeki konulardan biri budur” diye konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra Kilis Ekonomi Çalıştayı başladı.