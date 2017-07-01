Kilis Emekliler günü kutlaması

Her yıl 28 Haziran 4 Temmuz tarihleri arası Emekliler Haftası ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ‘ün emekliye ayrıldığı 30 Haziran 1927 gününün Emekliler günü olması münasebetiyle, Türkiye Emekliler Derneği Kilis Şube Başkanı Mehmet Korkmaz ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Türkiye’nin kalkınmasına değerli hizmetler yapan alın teri döken emeklilerin en iyi hayat şartlarını sağlamak, sosyal devlet anlayışının da bir gereği olduğunu belirten SGK İl Müdürü Akkaş, “Hayatlarının en verimli ve dinamik çağlarını devletine, milletine hizmet ederek geçiren emeklilerimizin, Emeklilik döneminde sağlıklı, huzurlu, refah içinde bir hayat sürmeleri en büyük isteğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, Emekliler haftası ve 30 Haziran Dünya Emekliler gününü en içten duygularımla kutluyor, aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu ve sağlıklı bir yaşam geçirmelerini diliyorum” dedi.

Korkmaz, ziyaretten dolayı İl Müdürü Akkaş ve Happani ’ ye teşekkür ederek “Devletimizin bugüne kadar emeklilerimizin hep yanında olduğunu hissediyoruz. Emeklilerimiz vefalı insanlardır. Saygı görüp sevgi göstermek isterler” dedi.