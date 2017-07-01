Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2017 11:57

Kilis Emekliler günü kutlaması

Kilis Sosyal Güvenlik İl Müdürü Abdulkadir Akkaş ve Sağlık İl Müdürü Turgay Happani ile Emekliler Derneğini ziyaret ettiler.

Kilis Emekliler günü kutlaması

01 Temmuz 2017 11:57


Her yıl 28 Haziran 4 Temmuz tarihleri arası Emekliler Haftası ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ‘ün emekliye ayrıldığı 30 Haziran 1927 gününün Emekliler günü olması münasebetiyle, Türkiye Emekliler Derneği Kilis Şube Başkanı Mehmet Korkmaz ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.


Türkiye’nin kalkınmasına değerli hizmetler yapan alın teri döken emeklilerin en iyi hayat şartlarını sağlamak, sosyal devlet anlayışının da bir gereği olduğunu belirten SGK İl Müdürü Akkaş, “Hayatlarının en verimli ve dinamik çağlarını devletine, milletine hizmet ederek geçiren emeklilerimizin, Emeklilik döneminde sağlıklı, huzurlu, refah içinde bir hayat sürmeleri en büyük isteğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, Emekliler haftası ve 30 Haziran Dünya Emekliler gününü en içten duygularımla kutluyor, aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu ve sağlıklı bir yaşam geçirmelerini diliyorum” dedi.


Korkmaz, ziyaretten dolayı İl Müdürü Akkaş ve Happani ’ ye teşekkür ederek “Devletimizin bugüne kadar emeklilerimizin hep yanında olduğunu hissediyoruz. Emeklilerimiz vefalı insanlardır. Saygı görüp sevgi göstermek isterler” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    42°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    42°C
  • Salı
    Sıcak
    40°C
KİLİS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 7 ŞEVVÂL 1438
  • 01 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:07
  • Güneş :05:10
  • Öğle :12:46
  • İkindi :16:37
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:48
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!