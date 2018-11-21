Kilis Gençlik Merkezi tarafından Suriye'de etkinlik

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kilis Gençlik Merkezi tarafından Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde eğitim veren Endülüs Okulunda bir kutlama programı düzenlendi.

Kilis Gençlik Merkezi'nin Suriye'de düzenlediği programa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı, Gençlik Liderleri, Sosyal Uyum Projesi çalışanları ve Suriyeli öğrenciler katılım sağladı. Türk öğrencilerle birlikte Kilis Gençlik Merkezinde el boyaması ile oluşturulan Dünya Çocuk Hakları temalı pankart Suriyeli öğrencilere hediye edildi. Oyun etkinlikleriyle geçirilen gün sonrasında Suriyeli öğrencilere kek ve meyve suyu ikram edildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı, Gençlik Merkezi biriminin Türk ve Suriyeli gençler arasında birlik ve beraberliği sağlamak amacı ile bu özel günde oyunlarla Suriyeli çocuklarımızın neşeli bir gün geçirmelerine vesile olduklarını ifade ederek, “Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projemiz kapsamında düzenlenen program vesilesi ile tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyor, çocuklarımıza sevgi ve barış dolu bir yaşam diliyorum'' dedi.