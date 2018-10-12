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Kilis Hakemleri 2018-2019 sezonunu açtı

Kilis İl Hakem Kurulu ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kilis Şube Başkanlığının düzenlemiş olduğu yemeğe hakem ve gözlemciler katıldı.


İl Hakem Kurulu Başkanı İdris Dağlı, 'Hakemliği ileriye taşımak ilk hedefimizdir. Yeni sezonda hedefimize ulaşmak için daha çok çalışacağız. Birlik ve beraberlik içinde başarıya ulaşacağımıza inancımız tamdır. 2018-2019 sezonunun hakem ve gözlemcilerimize hayırlı olmasını diliyor ve başarılar diliyorum" dedi.


Şube Başkanı Erdal Delihacıoğlu, konuşmasında hakemlere başarılı bir sezon dilediğini söyledi.


Delihacıoğlu, "Geçtiğimiz sezonu güzel bir şekilde sorunsuz olarak tamamladık. Bu sezon da aynı kararlılıkla müsabakalara çıkacak ve daima ileriye gitmek için daha çok çalışacağız. Önceki sezonda olduğu gibi yeni sezonda da hakem ve gözlemcilerimizin en büyük destekçisi olacağız” diye konuştu.

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