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Kilis heyetinden Bakan Koca'ya ziyaret

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile milletvekilleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret ederek, yeni hastane konusunu görüştüler.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile milletvekilleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek, yeni hastane konusunu görüştüler.


Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunular.


Başkan Kara, “Sağlık Bakanımız hastanemizin yakında ihale ilanına çıkılacağını ve akabinde de temelinin atılacağı müjdesini verdi. Ayrıca çocuklarımıza bisiklet vermeye devam edileceği ve ilimize doktor takviyesi ile bazı dallarda ilave kadro verileceği müjdesini de aldık. Bakanımıza Kilis'imize gösterdiği bu sıcak ilgiden dolayı Kilis'li hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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