Kilis heyetinin Ankara temasları

KiLis Valisi Mehmet Tekinarslan başkanlığındaki Kilis heyeti TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü ziyaret ettiler.

Vali Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü makamında ziyaret etti.

Vali Tekinarslan ve beraberindeki heyet TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e Kilis'e verdikleri destekler için teşekkür ederek, Kilis'e yapılacak yatırımlar konusunda görüş alış verişinde bulundu.