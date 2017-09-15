Kilis Katmeri Festivali’nde dünya rekoru kırıldı

Kilis Belediyesi tarafından öğretmenevi arkasında düzenlenen Kilis Katmeri Festivali yoğun ilgi gördü. Festival açılışı Vali Yardımcıları Osman Uğurlu, Bayram Türker, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Pati Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, daire amir ve müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı. Festival açılışında bir konuşma yapan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis’in küçük bir il olduğunu ancak Kilislilerin yüreğinin büyük olduğunu ifade ederek, “Kilis cefakar bir il, aynı zamanda da vefakar ildir. Yanı başımızda Suriye’deki olaylar patlak verdiği zaman en çok etkilenen, en çok sıkıntı çeken, en çok mağdur olan il Kilis oldu. Nüfusumuzun iki, üç katı Suriyeli misafir geldi, birçoğu burada kaldı. Bir kısmı da buradan diğer illere dağıldı. Tabiri caiz ise Kilis ‘tıkını’ çıkarmadı. Ne yaptı? Evini, işini, aşını, sokağını, caddesini, parkını, yolunu her şeyi paylaştı. Bu da yetmedi, Dünyanın en büyük terör örgütü olarak adlandırılan DEAŞ terör örgütü tarafından üzerimize çok sayıda füze atışı oldu. Birçok insanımız hayatını kaybetti, birçok insanımız ise yaralandı. Bulunduğumuz mekanın ilerisine füzeler düştü. Cumhurbaşkanımızın direktifleri, hükümetimizin talimatlarıyla kahraman ordumuz, yenilmez denen, dünyanın baş belası denen DEAŞ terör örgütünün bulunduğu yerlere operasyon düzenledi. Dünya bizi yalnız bıraktı, buna rağmen ordumuz girdi, başardı çıktı. Geçen yıllar güvenlik korkumuz varken, bugün güvenlik sağlandı, festivaller yapabiliyoruz. Neyin sayesinde, güçlü devlet, güçlü cumhurbaşkanı, güçlü hükümet, güçlü millet, güçlü ordu sayesindedir” dedi.

Kilis’in dünyaya çektiği sıkıntıları anlatamadığını ifade eden Kara, “Kilis katmerini dünyaya anlatamıyoruz. Kilis katmeri belki de dünyanın en güzel tatlılarından bir tanesi, en hafif tatlılarından bir tanesidir. En güzel yiyeceklerden bir tanesidir. Biz bunu tanıtamıyoruz. Dünyaya anlatamıyoruz. Bunu anlatamıyoruz da Kilis Karası üzümü anlatabiliyor muyuz, hayır, onu da anlatamıyoruz” diye konuştu.

Daha sonra Katmer Festivali’nin açılışı yapıldı. Kilisli Baklavacı Yılmaz Ayoğlu tarafından dünyanın en büyük katmerini açması nedeniyle Guinness Türkiye Fahri Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural ile ekibi tarafından gerekli çalışmalar yapılarak dünyanın en büyük katmerinin Guinness Rekorlar Kitabı’na tescili yapıldı.

Kilis katmeri 0.55 metrekare çapında tescil edildi. Daha sonra protokol üyeleri üzümden hapsa tatlısı ile cevizli, fıstıklı sucuk yapımına katıldı.