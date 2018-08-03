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03 Ağustos 2018 12:06

Kilis Lavanta ile buluşuyor

“Kilis Lavanta ile Tanışıyor" projesindeki kapsamında çiftçiler, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsüne bir gezi düzenlendi.

Kilis Lavanta ile buluşuyor

03 Ağustos 2018 12:06


Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığı tarafından kadın çiftçilere daha verimli bir tarım için bilgi, yönetim sağlamak, kaynakları daha etkin yönetebilmek, kullanabilmek, yeni teknolojileri öğrenmek ve uygulatmak amacıyla yürütülen " Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı kapsamında Tarım İl Müdürlüğü ve Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliği ile yürütülen " Kilis Lavanta ile Tanışıyor" projesindeki faaliyetlerden bir bölüm olan çiftçi inceleme gezisi Teknik elemanları ile Kadın çiftçiler Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsüne teknik gezi düzenlendi.


Gezide Enstitü Müdürlüğü tanıtıldı, Lavanta yetiştiriciliği hakkında bilgi verilerek, lavanta yetiştiriciliği yapılan alanlar gezildi.




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