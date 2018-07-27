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27 Temmuz 2018 15:27

Kilis milletvekilleri Bakan Turhan ile görüştü

AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, Kilis’teki yatırımlar konusunda destek istediler.

Kilis milletvekilleri Bakan Turhan ile görüştü

27 Temmuz 2018 15:27


AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı makamında ziyaret ettiler. Bakan Turhan’a hayırlı olsun dileklerinde bulunan Milletvekilleri Dülger ile Dal, daha sonra Kilis için hayati önem arzeden, Kilis Kuzey Çevre yolunun yapılması, sel felaketinde zarar gören bahçe yolla yeniden onarımı, 500 Evler Ekrem Çetin Kavşağı, Hastane ve Sanayi kavşaklarının yapılması, Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi’ni denize bağlantı sağlayacak, Hassa-Dörtyol, Amanos tünellerinin yapılması, Nurdağı-Musabeyli-Öncüpınar Karayolunun yapımının hızlandırılması, Kilis-Elbeyli Karayolunun yapılması ve Zeytin Dalı ile Fırat Kalkanı operasyonların sırasında ağır tonajlı tank ve zırhlı araçların geçtiği sınır köylerinin yolları tahrip olması nedeniyle yapılmasını talep ettiler.




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