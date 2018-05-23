“Kilis Tarihi ve Kültürü Canlanıyor” projesi imzalandı

Protokole 7 Aralık Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İpekyolu Kalkınma Ajansı adına da İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz imza attı. “Kilis Tarihi ve Kültürü Canlanıyor” projesi kapsamında kadim bir tarihî ve kültürel mirasa sahip Kilis’teki onarıma ihtiyaç duyan tarihî yapıların restorasyonu sağlanarak, üniversitenin kullanım amacına uygun bir şekilde faaliyete geçirilmesi amaçlanıyor. İmza töreninde bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, halihazırda Kilis Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (KİTAM) üniversite bünyesine katılan tarihi yapılardan birinde faaliyetlerine devam ettiğini ifade etti. Karacoşkun, İKA tarafından sağlanacak olan destekle aslına uygun bir biçimde onarımdan geçirilecek olan üniversiteye ait Kilis evlerinin, şehrin kültürel ve sosyal yapısına bir canlılık getireceğini belirtti.

Üniversitelerin, şehirlerin kalkınmasında öncü bir güç olduğunu vurgulayan Rektör Karacoşkun proje ile Orta Doğu Araştırma ve Uygulama Merkezi, El Sanatları ve Gastronomi Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi kentin sosyokültürel yapısını ortaya çıkaracak ve araştırmacıların faaliyetlerini yürütebilecekleri sosyal yapılar kazandıracaklarını dile getirdi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Karacoşkun, Kilis’in kadim kültürünün ve tarihî dokusunun ortaya çıkarılması noktasında, tarihin canlı tanıkları olan yapıların şehir kültürüne kazandırılmasının, kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

İmza töreni öncesinde İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u makamında ziyaret ederek hediye takdiminde bulundu.