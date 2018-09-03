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03 Eylül 2018 16:15

Kilis tarımında yol haritası belirlendi

Kilis’te bölge gündemindeki tarımsal konularda yol haritasının belirlenmesi için toplantı yapıldı.

Kilis tarımında yol haritası belirlendi

03 Eylül 2018 16:15


Vali Mehmet Tekinarslan’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, bölge gündemindeki bu yıl içerisinde yapılacak olan Zeytin ve üzüm şenliği konuları görüşülerek yol haritası belirlendi. Ayrıca patenti alınan Cennet çamuru ile ilgili program hazırlanmasına karar verildiği toplantıda, GAP projeleri de görüşüldü. Atık suyun tarımda kullanılması, Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği tarafından hazırlanan zeytin çiftçisine 300 hasat makinesi, Kilis Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından hazırlanan süt sağımı ünitesi, Kilis Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından süt soğutma tankı projesi, Sebze Üreticiler Birliği tarafından hazırlanan fide üretim projesi, Kilis Arı Üreticileri birliği tarafından hazırlanan projeler ile eğitim amaçlı Romanya gezisi ele alındı.


Tarım ve Orman İl müdürlüğünde düzenlenen Kilis Valisi Mehmet Tekinaraslan, AK Parti Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, ile sivil toplum örgütü temsilcileri, birlik başkanları ile bazı daire amirleri ve çiftçiler katıldı.




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