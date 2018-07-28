Kilis TÖMER’de Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

TÖMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nurşat Biçer’in açılış konuşması ile başlayan programda sınavlarda ve turnuvalarda dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri takdim edildi. Kur sınavları neticesinde öğrencilerimizden Betül Elabso üçüncü, Ceylan Kelkelo ikinci ve Rihem Elberri birinci oldu.

Kilis TÖMER’in eski mezunları programa katılarak tecrübelerini yeni mezunlarla paylaştı. Her şubenin hazırladığı eğitim dönemi içerisinde yapılan eğitim ve sosyal aktivitelerde çekmiş oldukları fotoğraflar ile yaptıkları sunular izlendi. Öğrencilerinden Rihem Elberri Mehmet Akif Ersoy’un “Tükürün”, Esra Cento Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Hüküm’ün “Halep’te Yağmur Yağmazsa Beşiktaş’ta Dinmezse”, Beyen Errahim Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Otuz Beş Yaş” şiirlerini okudular. Ayrıca 2017-2018 mezunları olarak bütün hocalar adına teşekkür plaketini TÖMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nurşat Biçer’e takdim ettiler. 2017-2018 Mezuniyet fotoğrafının çekilmesiyle program sona erdi.