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30 Haziran 2017 11:57

Kilis Valisi Tekinarslan görevine başladı

İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Kilis Valiliğine atanan Mehmet Tekinarslan, kente gelerek görevine başladı.

Kilis Valisi Tekinarslan görevine başladı

30 Haziran 2017 11:57


Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan’ın göreve başlaması nedeniyle bir tören düzenlendi. Vali Tekinarslan çocuklar tarafından çiçekle karşılandı. Asker ve polislerden oluşan tören mangasını selamlayan Vali Mehmet Tekinarslan, daha sonra protokol üyeleri tarafından karşılandı. Valililik makamına geçen Vali Mehmet Tekinarslan, yaptığı açıklamada, bugün itibariyle Kilis Valiliği görevine başladığını ifade ederek, “Memleketimizin bu güzel yöresinde, serhat ilimizde Kilis halkına, milletimize, büyük Türk devletine hizmet edecek olmanın heyecanını onurunu yaşıyorum. Beni Kilis valisi olarak atayan, başta cumhurbaşkanımız, başbakanımız, içişleri bakanımız, bakanlar kurulu üyelerimiz olmak üzere bütün büyüklerime şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah, yüksek sorumluluk gerektiren bu göreve onların güvenine layık olacak, onların takdirine layık olacak, bir çalışma ortaya koyarız” dedi.


Kilis’in son zamanlarda yaşadığı zorlukların farkında olduklarını ifade eden Vali Tekinarslan, “Hem bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, gözümüz kulağımız buradaydı. Hemde bundan önceki görevi hesabiyle Kilis’te neler olduğunu ne gibi zorluklar yaşandığını bilmekteydik. Devletimizin bütün dikkati, Kilis’in üzerinde, hem başkentimizin bu konudaki hassasiyeti, duyarlılıkları, bu konuya verdiği ehemmiyet, Kilis halkı, bizlerin emeğiyle inşallah Kilis’e çok daha huzurlu, daha güvenli, çok daha güzel yarınlara el birliği ile taşıyacağız” şeklinde konuştu.


Vali Tekinarslan, Kilis’’in zor zamanlarında Valilik görevini yapan İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına atanan İsmail Çataklı’ya Kilis’e sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ettiğini belirterek, “Vatandaşlarımız şuna inanabilir, yönetim anlayışında her zaman insan olacak. Adalet, insan sevgisi, şefkat, samimiyet ve işbirliği yönetim felsefemizin temel taşıdır. Devletimizin de, şahsımın da bu konuda bütün duyarlılığı bu çerçevede cereyan edecektir. Valilik görevi, buradaki yönetime, topluma dönük bir liderlik görevidir. Ama aynı zamanda bir takım liderliği ve takım Liderliğidir. Ne kadar güzel işler yapılacağını takımın fertlerinin de vereceği destek, gayret ile işbirliği çabasını ortaya koyacaktır. Vali olarak ben kendimi, vatanıma, milletime, devletime Kilis halkının hizmetine adamış olarak görev yapacağım” ifadelerini kullandı.


Vali Tekinarslan, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Zaman zaman vatandaşların bilmeye ihtiyaç duyduğu konularda mutlak suretle, zamanında, yerinde, hızlı bir şekilde iletişim ortamı sağlayacağız. Tabi basın kamu hizmeti görmekte, sizlerde Kilisliler’deki duyarlılıkları, her Kilisli gibi, hassasiyetle Kilis’in menfaatine olacak, her konuya duyarlılık göstereceğinize yürekten inanıyorum” diye konuştu.




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