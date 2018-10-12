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Kilis'e Gençlik merkezi yapılması için protokol imzalandı

Kilis Belediyesi ile Maram Derneği arasında Gençlik merkezi yapılması için protokol imzalandı.


Kilis Belediyesi tarafından hazırlanan projelere dünyanın bir çok ülkesinden destek geliyor. AB desteğiyle bor çok projeye imza atan Kilis Belediyesi son olarak Maram Foundation CEO Yakzan Shishakly ve Country Representative Malteser İnternational Shaheenul Haque ile Maram Derneği arasında gençlik merkezi yapılması için protokol imzalandı.


Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Maram Foundation CEO Yakzan Shishakly ve Country Representative Malteser İnternational Shaheenul Haque ile Maram Derneği yetkililerine Kilis'e kazandırılacak gençlik merkezi için teşekkür ettiğini ifade etti.

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