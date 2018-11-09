Kilis'e UMKE aracı takviyesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Kilis'te 3 adet Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) aracı gönderildi.

Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Hareketi bölgesinin karşısında bulunan Kilis'e Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne 3 adet UMKE hizmet aracı gönderildi. Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Hareketi sırasında büyük başarıya imza atan UMKE ekiplerine takviye amacıyla gönderilen 3 aracın hem Kilis hemde Suriye'de kullanılacağı öğrenildi. Öte yandan Türkiye'nin çeşitli illerinden Kilis'e geçici görevle gelen UMKE ekipleri Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Hareketi bölgesinde görev yapıyor.