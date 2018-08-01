Kilis’in ihracatı artışta

Dış ticaret verilerine göre Kilis ihracat rakamı 2018 yılı ilk altı ay için 42 milyon dolar olarak gerçekleşirken ithalat rakamı 27 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu değerlerle Kilis, ihracatta tüm iller içinde 57, ithalatta ise 52. sırada yer aldı. 2017 yılı ilk altı ayına göre Kilis’in ihracatı 525 oranında arttı. 2017 yılında ise Kilis’in toplam ihracat rakamı 71 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Kilis, 2018 yılı ilk altı ayda en çok ihracatı Mayıs ayında gerçekleştirdi. Kilis’in Haziran ayı ihracat rakamı 7 milyon dolar, ithalat rakamı ise 1 milyon dolar olarak gerçekleşti.