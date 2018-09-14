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Kilis'in su sorunu çözülüyor

Kilis’te, yaşanan su sıkıntısının çözülmesi için daha hızlı ilerlemesi ve bitmesi konuları Ankara’da ele alındı.

Kilis'te, yaşanan su sıkıntısının çözülmesi için daha hızlı ilerlemesi ve bitmesi konuları Ankara'da ele alındı.


Belediye Başkanı Kara beraberinde Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Genel Müdür Yardımcısı Kaya Yıldız ve 20.Bölge Müdürü Sadullah Seven'le Ankara'da bir araya geldiler.


Başkan Kara, "Verimli bir toplantı yaparak, Kilis'in içme suyu sorununu kökten çözmek, çalışmaların daha hızlı ilerlemesi ve bitmesi konularında görüştük" diye konuştu.

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