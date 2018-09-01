Kilis’in su sorunu masaya yatırıldı

Bekir Pakdemirli ile bir araya gelerek, Kilis’te yaşanan su sıkıntısını masaya yatırdı.

Belediye Başkanı Kara, beraberinde AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, ilis Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Begüm Bostancı ile birlikte Bakan Pakdemirli’yi ziyaret etti. Kilis’in su sorunun çözülmesi için masaya yatırıldığı toplantıya Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın katıldı. Başkan Kara su sorununun çözümü için çalıştıklarını ifade ederek, "İnşallah en kısa sürede sıkıntıları asgari seviyeye indirmek ve nihayetinde su sorununu bitirmek için çözüm odaklı olarak birlikte çalışmaya devam ediyoruz ve Kilis’imizi en kısa sürede rahatlatacağız. Ayrıca ek olarak Yukarı Afrin ishale hattının da belirtilen süreden önce tamamlanması sağlanacak. Gereken tüm tedbirleri aldık ve çalışmaya devam edeceğiz. Gerekli tedbirleri almasaydık, kurak geçen mevsim neticesinde ocak 2018 itibari ile sularımız bitmiş olacaktı. Halkımızdan da tasarruflu kullanım yapıp gereken hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. İnşallah Kilisemizi susuz bırakmayacağız” diye konuştu.