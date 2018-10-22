İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilis'in su sorunumuz çözülüyor

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Yukarı Afrin Barajından Kilis’e su getirecek olan isale hattının yapımı için 70 milyon TL ödenek aktarımının gerçekleştiğini söyledi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Yukarı Afrin Barajından Kilis'e su getirecek olan isale hattının yapımı için 70 milyon TL ödenek aktarımının gerçekleştiğini söyledi.


Başkan Hasan Kara, Yukarı Afrin Barajından Kilis'e su getirecek olan isale hattının yapımı için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2018 yılı bütçesine 70 milyon TL ödenek aktarımı gerçekleştiğini ifade ederek, “Cumhurbaşkanımızın, Kilis'in su sorunun çözülmesi için bizzat talimat verdiği bu gelişme için, başta Cumhurbaşkanımıza, her konu da olduğu gibi, bu süreçte de desteğini esirgemeyen Meclis Başkanımız Binali Yıldırım'a, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'a, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın'a Milletvekillerimiz Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal'a ve Kilis'in su sorununa kökten çözüm olacak Yukarı Afrin Barajı ve isale hattı projesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.