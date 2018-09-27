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Kilis'in Suriye'de de kullanılan itfaiye araçları tanıtıldı

Kilis Belediyesinin Suriye’de de kullanılan itfaiye araçları ile yeni ekipmanlar tanıtılarak, tatbikat gerçekleştirildi.

Kilis Belediyesinin Suriye'de de kullanılan itfaiye araçları ile yeni ekipmanlar tanıtılarak, tatbikat gerçekleştirildi.


Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarında aktif olarak görev yapan, bu süreçte iki cephanelik yangınına müdahale ederek büyük takdir toplayan Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne yeni alınan araçlar ve malzemelerin tanıtımı yapıldı.


İtfaiye Müdürü Niyazi Budak, İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki araç gereç ve malzemeler ile arama kurtarma ekiplerinin kullandığı malzemeleri tanıttı. Daha sonra tatbikat yapılarak, senaryo gereği bir aracın altında kalan kişi kurtarıldı. Ardından itfaiye standı açıldı.


Belediye Başkanı Hasan Kara yaptığı basın açıklamasında itfaiyenin önemine değinerek, “Gönümüz şartlarında bulunduğumuz coğrafyada itfaiye olmazsa olmaz hale geldi. Dün sadece yangına müdahale eden, ev, arazi yangınlarına müdahale etmekten çıktık, artık cephanelik yangınlarına Fırat Kalkanı operasyonunda, Zeytin Dalı operasyonunda her şeye müdahale eden itfaiye haline geldik. Tüm itfaiye personelini tebrik ediyorum. İtfaiyemiz bu coğrafyada bir numara haline geldi. Bütün araç ve gereçleriyle, biz bir cephanelik yangını olmasını istemiyoruz. Ama olduğu takdirde de biz oradayız. Tank yangını olduğu takdirde oradayız. Arazi yangını olduğunda oradayız. Ev yangını olduğu takdirde oradayız. Hızlı bir şekilde 112 ambulansından önce gidiyoruz. Gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Allah'a hamd olsun, burnumuz kanamadan geri geliyoruz. Vatandaşlarımız huzurlu olsunlar, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında sınırımız dışındaki Suriye topraklarında göreve hazırız” diye konuştu.

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