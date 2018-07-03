Kilisli esnaflar Fırat Kalkanı bölgesinde temaslarda bulundu

KESOB Başkanı Şevket Memiler, Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy ile oda başkanları ile KESOB yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez,Soran,Ahtarin,Mera ve Çobanbey’e ziyaret gerçekleştirildi. Fırat Kalkanı bölgesindeki işadamları, sivil toplum örgütleri, esnaf temsilcileri ile işadamları ile bir araya gelerek temaslarda bulundu. KESOB Başkanı Şevket Memiler, Fırat Kalkanı bölgesinde Azez Ticaret odası, esnaf ve sanatkarları ile sivil toplum örgütleri ve işadamlarıyla bir araya geldiklerini ifade ederek, "Suriye’de esnafların iş durumlarını gözleme imkanı bulduk. Çeşitli temaslarda bulunduk. İlerleyen süreçte bu gezilerin olgunlaşmasını ve ticaret imkanı sağlanması için çalışacağız. Öncüpınar Sınır Kapısı veya yakınlarında esnafımızın ve Kilis ekonomisi için serbest ticaret merkezi oluşturulması gerekiyor. Bu konuda elimizden geleni yapacağız” dedi.