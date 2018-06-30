Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2018 11:07

Kilisli öğrenciler Ek puan istiyor

Kilisli öğrencilere 2 yıldır atılan roketler nedeniyle ders çalışamadıklarını, Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında ek puan verilmesini istediler.

Kilisli öğrenciler Ek puan istiyor

30 Haziran 2018 11:07


2016 yılında terör örgütü DEAŞ, 2018 yılında terör örgütü PKK/PYD/YPT tarafından Suriye’den Kilis’e atılan roketler nedeniyle eğitimin aksadığı kentte sınava giren öğrenciler, derslerine yeteri kadar çalışamadıkları için, sınava girenlere ek puan verilmesi gerektiğini ifade ettiler. Öğrenci velileri ise, öğrencilerin psikolojilerinin atılan roketler nedeniyle bozulduğunu, yeteri kadar sınava çalışamadığını, bu nedenle mağdur öğrencilere ek puan verilmesi gerektiğini ifade ettiler.


Çevre il ve ilçelerden sınava girmek için Kilis’e geldiler.


Temel Yeterlilik Testi sınavı için müracaat eden öğrencilerin bir çoğunun birinci sınava giriş yerenin kendi şehirleri, ikinci tercih için Kilis’i yazması nedeniyle yaşadıkları şehirde yeteri kadar derslik olmaması nedeniyle başta Gaziantep olmak üzere çevre il ve ilçelerdeki öğrenciler sınava girmek için Kilis’e geldi. Kilis’in bölgede derslik olarak fazla olması nedeniyle YÖK tarafından ikinci tercihi olan öğrencilerin Kilis’te sınava girmesine karar verdiği öğrenilirken, kentte sınav nedeniyle yoğunluk yaşandığı bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç