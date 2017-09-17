Kilisliler Buray’la coştu

Kilis’te 3 gündür devam eden, Kilis Katmeri, Kilis Kara Üzümü, Çocuk Festivali, pop sanatçısı Buray ile son buldu.

Cumhuriyet meydanını dolduran binlerce Kilisli Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Buray’ın söylediği şarkılar ile coştu. Birbirinden güzel şarkıları seslendiren Buray’a konsere katılan vatandaşlar da eşlik etti. Buray, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatırken, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, sanatçıya çiçek takdim etti.